Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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_hunter написав:Сейчас оно в одной платежке -- потому как деньги за "транспорт" идут в то же самое юр-лицо. С созданием отдельного юр-лица одной платежкой платить не получится -- реквизиты разные.
вы хотя бы платёжку видили? сейчас в ней уже указаны 4 юридических лица, получающие оплату за газ, торговую наценку, транспортирование и распределение -
Эту: zik.ua/ru/news/2017/12/15/gryanul_dekabr__pryshly_podozrytelno_visokye_platezhky_za_gaz_otkuda_tsyfri_1226803 ? -- там сейчас одно юр-лицо. То, что указаны 4 составляющие тарифа -- не делают тот "Львив газ сбут" 4-мя лицами. -- так как база платежа -- одна -- потребленные кубы.
Тракторист написав:в чём "гениальность" решения о разделении платёжки?
Я же писал -- причины полностью аналогичные разделению "единой" совковской платежки на платежки отдельных поставщиков.
_hunter написав:для "незнаю какой части" (потребление у которых больше 10 (вроде) кубов) населения -- "сумарная сумма платежки" за газ как раз понизится...
откуда такие фантизии о снижении сум в платёжках? кроме того несколько милионов одиноких пенсионеров не живущих, а выживающих на пенсию ниже прожиточного минимума сегодня потребляют 2-3 м3 в месяц и для них каждая лишняя комиссия за никому не нужные платёжки - это не просто издевательство, а ГЕНОЦИД!...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_hunter написав:Эту: zik.ua/ru/news/2017/12/15/gryanul_dekabr__pryshly_podozrytelno_visokye_platezhky_za_gaz_otkuda_tsyfri_1226803 ? -- там сейчас одно юр-лицо. То, что указаны 4 составляющие тарифа -- не делают тот "Львив газ сбут" 4-мя лицами. -- так как база платежа -- одна -- потребленные кубы.
не знаю как там у вас во Львове, но вот для примера фрагмент платёжки по Киевской области - платёжка за газ "пилится" на 4-е юрлица:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_hunter написав:для "незнаю какой части" (потребление у которых больше 10 (вроде) кубов) населения -- "сумарная сумма платежки" за газ как раз понизится...
откуда такие фантизии о снижении сум в платёжках?
Года с пол назад -- когда, собственно, это изменение анонсировали были расчеты.
Тракторист написав:кроме того несколько милионов одиноких пенсионеров не живущих, а выживающих на пенсию ниже прожиточного минимума сегодня потребляют 2-3 м3 в месяц и для них каждая лишняя комиссия за никому не нужные платёжки - это не просто издевательство, а ГЕНОЦИД!...
Они всеравно на субсидиях сидят -- какие еще комиссии???