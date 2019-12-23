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Нацбанк почав примусове
стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:37

Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) 26 грудня отримав виконавчі листи і звернувся в Державну виконавчу службу (ДВС) для реалізації рішення Шевченківського районного суду від 1 жовтня 2019 року про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Нацбанку .

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