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Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прогнозі групи ICU.
Дивися повний текст Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:40
Смішно!
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