Про це йдеться в прогнозі групи ICU.
Дивися повний текст Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:40
Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:41
Re: Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
кому то придется пересматривать прогнозы курса заложенные в бюджет 2020, чтобы не получить опять дыру по итогам следующего года
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