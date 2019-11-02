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Дмитро Мазенко: як просто і
безпечно провести міжнародну...

Дмитро Мазенко: як просто і безпечно провести міжнародну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:41

Дмитро Мазенко: як просто і безпечно провести міжнародну...

Пропонуємо до обговорення:
Декларації, контракти, накладні: Які документи потрібні для міжнародної торгівлі.

Дивися повний текст Дмитро Мазенко: як просто і безпечно провести міжнародну угоду? Гайд по базових документах.
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