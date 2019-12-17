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Українців атакують
інтернет-шахраї: названо...

Українців атакують інтернет-шахраї: названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:44

Українців атакують інтернет-шахраї: названо...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те що більше половини сімей в Україні живуть без комп'ютерів, третина населення країни постраждала від дій інтернет-шахраїв.

Дивися повний текст Українців атакують інтернет-шахраї: названо найпопулярніші види обману.
R2
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