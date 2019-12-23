RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Люблять шару": голова "Укренерго"
вказав українцям на...

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...

Пропонуємо до обговорення:
Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити у європейській спільноті.

Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92605
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41

Ну что же, если товарищу Ковальчуку не нравится наш народ, то другого народа для у нас для него нет. А вот другого Ковальчука мы для народа найдем.
olivera
 
Повідомлень: 510
З нами з: 09.05.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
R2 » Сер 25 гру, 2019 14:33
5 365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 10:14
yanyura
Українцям знизять податки на доходи — голова ДПС
R2 » Пон 23 гру, 2019 16:18
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 11:46
p_a_l
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
26 4257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 21:47
telushkin1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.