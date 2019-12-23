Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити у європейській спільноті.
Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41
"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41
Ну что же, если товарищу Ковальчуку не нравится наш народ, то другого народа для у нас для него нет. А вот другого Ковальчука мы для народа найдем.
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