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"Люблять шару": голова "Укренерго"
вказав українцям на...

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...

Пропонуємо до обговорення:
Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити у європейській спільноті.

Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41

Ну что же, если товарищу Ковальчуку не нравится наш народ, то другого народа для у нас для него нет. А вот другого Ковальчука мы для народа найдем.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:43

Нагло и цинично.Стремление жить в европейском сообществе-это не только оплачивать коммунальные услуги по европейским тарифам,но и получать аналогичную зарплату.Очень противно читать подобные мнения заевшихся и оторванных от реальной жизни чинуш.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:57

Такое убогое создание - Ковальчук , даже во сне не имеет права рассуждать о том как себя ведут и почему , украинцы....цинику Ковальчуку с его , уже европейской зарплатой..и это в стране с огромными долгами , которые наделали всякие попередники . Может кто -то этому высокопоставленному дерьму объяснит что , если такие чинуши начинают разговор о европейских тарифах - то этому барану стоило бы вспомнить что такие как он - не обеспечили европейскую зарплату тому самому маленькому украинцу , в сторону которого он пытается плюнуть.... А пока нет европейской зарплаты для украинца - то пусть эти чинуши сами и платят по европейским тарифам ) - их зарплата это позволяет .
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 26 гру, 2019 19:03, всього редагувалось 2 разів.
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:01

Погуглите про этого деятеля в инете много статей и куча уголовных дел . В 2018г.он себе накрутил зарплату на гос.предприятии 6156214 грн. Самый цинизм еще от предприятия получил благотворительную помощь 511405 грн.
https://declarations.com.ua/declaration ... 314c8d848d
Плевал он на людей
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:05

Re: "Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на..

Это тот самый Ковпльчук, который просто погряз по уши в коррупционных скандалах ?
Я смотрю, они голову стали поднимать выше, чем надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26

Таких как этот хмырь ковальчук в раде сидит 90 процентов....они даже представить себе не могут насколько они далеки в своем корыте от народа Украины и наших проблем....их это просто не интересует....а за оскорбление народа с этого беса надо спросить по взрослому.....
spivaksasha3
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:41

Да ну нах шара... Попробуй не заплати ахметке сразу отключают свет
l4567
 
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