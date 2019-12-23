"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...

Додано: Чет 26 гру, 2019 19:05

Это тот самый Ковпльчук, который просто погряз по уши в коррупционных скандалах ?

Я смотрю, они голову стали поднимать выше, чем надо.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.