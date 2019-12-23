Українці не хочуть платити за комунальні послуги за ринковою вартістю, що не сумісно з прагненням жити у європейській спільноті.
Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41
"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Люблять шару\": голова \"Укренерго\" вказав українцям на нюанс з тарифами.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:41
Ну что же, если товарищу Ковальчуку не нравится наш народ, то другого народа для у нас для него нет. А вот другого Ковальчука мы для народа найдем.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:43
Нагло и цинично.Стремление жить в европейском сообществе-это не только оплачивать коммунальные услуги по европейским тарифам,но и получать аналогичную зарплату.Очень противно читать подобные мнения заевшихся и оторванных от реальной жизни чинуш.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:57
Такое убогое создание - Ковальчук , даже во сне не имеет права рассуждать о том как себя ведут и почему , украинцы....цинику Ковальчуку с его , уже европейской зарплатой..и это в стране с огромными долгами , которые наделали всякие попередники . Может кто -то этому высокопоставленному дерьму объяснит что , если такие чинуши начинают разговор о европейских тарифах - то этому барану стоило бы вспомнить что такие как он - не обеспечили европейскую зарплату тому самому маленькому украинцу , в сторону которого он пытается плюнуть.... А пока нет европейской зарплаты для украинца - то пусть эти чинуши сами и платят по европейским тарифам ) - их зарплата это позволяет .
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 26 гру, 2019 19:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:01
Погуглите про этого деятеля в инете много статей и куча уголовных дел . В 2018г.он себе накрутил зарплату на гос.предприятии 6156214 грн. Самый цинизм еще от предприятия получил благотворительную помощь 511405 грн.
Плевал он на людей
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:05
Re: "Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на..
Это тот самый Ковпльчук, который просто погряз по уши в коррупционных скандалах ?
Я смотрю, они голову стали поднимать выше, чем надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:26
Таких как этот хмырь ковальчук в раде сидит 90 процентов....они даже представить себе не могут насколько они далеки в своем корыте от народа Украины и наших проблем....их это просто не интересует....а за оскорбление народа с этого беса надо спросить по взрослому.....
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:54
А если посмотреть на это с другой стороны - не хотят платить по евротарифам, но получать услуги качества стран третьего мира. Не хотят платить налоги, т.к. получают взамен практически дырку от бублика.
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