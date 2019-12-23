|
|
"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:48
хотите иметь европейские тарифы, тогда платите европейские зарплаты и пенсии...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4416
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|368
|
|
|3
|207
|
Вів 24 гру, 2019 11:46
p_a_l
|
|26
|4264
|