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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:48
хотите иметь европейские тарифы, тогда платите европейские зарплаты и пенсии...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:22
Re:
"При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со “скручиванием” счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой."
Это когда инженер-энергетик получая компейки, при этом знает сколько на тарифах получает Ковальчук?
Этим энерго топ-менеджерам всем зарплата Сечина не дает спокойно спать?
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