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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:54
А когда будут европейские зарплаты, в украинцев, и гривна на уровне валюты, уважаемые чиновники ???????
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01
монополист опять ноет что ему не платят денег после очередного витка цен....
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:09
а Ахметов живет не на шару,сколько денег он должен государству,которые и не собирается отдавать,и как за бесценок приобрел все что он имеет
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:22
Re:
"При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со “скручиванием” счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой."
Это когда инженер-энергетик получая компейки, при этом знает сколько на тарифах получает Ковальчук?
Этим энерго топ-менеджерам всем зарплата Сечина не дает спокойно спать?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:55
Re:
А кстати да, если ему и такие подробности известны, может поделится способом. Скрутить электронный счётчик не так просто...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 06:02
Всех кто стремился присоединиться к европейскому обществу выкинули из страны низкими зарплатами.
Задушили нацию своими тарифами за услуги ЖКХ - это при том что все деньги растворяются в карманах таких вот амбициозных прокладок - "руководителей"
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