RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Люблять шару": голова "Укренерго"
вказав українцям на...

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:54

А когда будут европейские зарплаты, в украинцев, и гривна на уровне валюты, уважаемые чиновники ???????
witlov8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:01

монополист опять ноет что ему не платят денег после очередного витка цен....
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:09

а Ахметов живет не на шару,сколько денег он должен государству,которые и не собирается отдавать,и как за бесценок приобрел все что он имеет
balaks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:22

Re:

"При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со “скручиванием” счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой."
Это когда инженер-энергетик получая компейки, при этом знает сколько на тарифах получает Ковальчук?
Этим энерго топ-менеджерам всем зарплата Сечина не дает спокойно спать?
Angelo77
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:55

Re:

А кстати да, если ему и такие подробности известны, может поделится способом. Скрутить электронный счётчик не так просто...
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 06:02

Всех кто стремился присоединиться к европейскому обществу выкинули из страны низкими зарплатами.
Задушили нацию своими тарифами за услуги ЖКХ - это при том что все деньги растворяются в карманах таких вот амбициозных прокладок - "руководителей"
vladimir_smartselov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:34

Не только "любят халяву", но и "много едят"! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10075
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6459 раз.
Подякували: 2698 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:06

Описанные персонажи сполна отметились в коментах! Ха-ха.
komp
1
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2108 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31

Re:

ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:02

komp, ну если вам доставляет удовольствие платить европейскую стоимость за услуги, качество которых на уровне африканских, то смейтесь дальше и главное не забывайте платить. Ха-ха.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7923 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
R2 » Сер 25 гру, 2019 14:33
6 382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 11:59
777byv
Українцям знизять податки на доходи — голова ДПС
R2 » Пон 23 гру, 2019 16:18
3 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 11:46
p_a_l
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
26 4279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 21:47
telushkin1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16538)
27.12.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.