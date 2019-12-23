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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:50
Re:
Чувак красавчик, всё по полочкам расписал! Это то, о чём мы боимся признаться сами себе, опять же из-за ментальности: виноват в бардаке кто угодно, но только ни я!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:16
А интересно, каким же таким народам это все таки несвойственно?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19
Комунальные услуги не должны превышать 10% средней зарплаты. Спекулянтов с рынка убрать и вернуть украденое
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:40
Чувак такой же. Если у него нет подобного в голове, он никогда бы не подумал так о других. Это как у детей, когда в комнату к ребенку кто-то зайдет и что-то возьмет, ребенок не подумает, что это украли. У него нет таких мыслей. Так что чувак, такой же слизняк ищущий правду на стороне.
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