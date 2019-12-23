Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:04

dusenko4 написав: ruvex

Я не о персоне, а о его высказывании. Чем больше я работаю и общаюсь с разными людьми, тем больше прихожу к таким же выводам. Природная лень, политическая и экономическая безграмотность, социальная безответственность помноженная на коррупцию и безнаказанность даёт свои плоды, которые мы вкушаем не первое десятилетие Я не о персоне, а о его высказывании. Чем больше я работаю и общаюсь с разными людьми, тем больше прихожу к таким же выводам. Природная лень, политическая и экономическая безграмотность, социальная безответственность помноженная на коррупцию и безнаказанность даёт свои плоды, которые мы вкушаем не первое десятилетие

Это целое, оно не отделимо - сущность и оболочка.Вы не поняли, то о чем я написал. Его изречение - это его же пороки, только он изобличает кого-то, а не себя, так ведь легче и весомее. Он Д'артаньян.Приведу пример.Выбирая в магазине масло, искал дату производства. Подошла продавец по отделу и c налета глаголит, на упаковке стоит код и его нельзя вынести. Я даже сперва не понял о чем она. А в ней уже заложена патология воровства, у нее даже нет отдаленной мысли, что можно смотреть дату или состав. Она всех считает ворами - потому что в своей голове она сама потенциальная воровка.Все дурное что человек видит в ком-то, полностью присутствует в нем самом.И да, Вы, правы мы живем уже в живом нарыве, каждый день. Впитывая все это в себя.