|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:50
Re:
Чувак красавчик, всё по полочкам расписал! Это то, о чём мы боимся признаться сами себе, опять же из-за ментальности: виноват в бардаке кто угодно, но только ни я!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:16
А интересно, каким же таким народам это все таки несвойственно?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19
Комунальные услуги не должны превышать 10% средней зарплаты. Спекулянтов с рынка убрать и вернуть украденое
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:40
Чувак такой же. Если у него нет подобного в голове, он никогда бы не подумал так о других. Это как у детей, когда в комнату к ребенку кто-то зайдет и что-то возьмет, ребенок не подумает, что это украли. У него нет таких мыслей. Так что чувак, такой же слизняк ищущий правду на стороне.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:49
ruvex
Я не о персоне, а о его высказывании. Чем больше я работаю и общаюсь с разными людьми, тем больше прихожу к таким же выводам. Природная лень, политическая и экономическая безграмотность, социальная безответственность помноженная на коррупцию и безнаказанность даёт свои плоды, которые мы вкушаем не первое десятилетие
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:04
Это целое, оно не отделимо - сущность и оболочка.
Вы не поняли, то о чем я написал. Его изречение - это его же пороки, только он изобличает кого-то, а не себя, так ведь легче и весомее. Он Д'артаньян.
Приведу пример.
Выбирая в магазине масло, искал дату производства. Подошла продавец по отделу и c налета глаголит, на упаковке стоит код и его нельзя вынести. Я даже сперва не понял о чем она. А в ней уже заложена патология воровства, у нее даже нет отдаленной мысли, что можно смотреть дату или состав. Она всех считает ворами - потому что в своей голове она сама потенциальная воровка.
Все дурное что человек видит в ком-то, полностью присутствует в нем самом.
И да, Вы, правы мы живем уже в живом нарыве, каждый день. Впитывая все это в себя.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
|