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"Люблять шару": голова "Укренерго"
вказав українцям на...

"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:50

Re:

Чувак красавчик, всё по полочкам расписал! Это то, о чём мы боимся признаться сами себе, опять же из-за ментальности: виноват в бардаке кто угодно, но только ни я!
dusenko4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:16

По его словам, желание “шары” присуще ментальности многих народов, в том числе и украинского.


А интересно, каким же таким народам это все таки несвойственно?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19

Комунальные услуги не должны превышать 10% средней зарплаты. Спекулянтов с рынка убрать и вернуть украденое
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:40

  dusenko4 написав:Чувак красавчик, всё по полочкам расписал! Это то, о чём мы боимся признаться сами себе, опять же из-за ментальности: виноват в бардаке кто угодно, но только ни я!

Чувак такой же. Если у него нет подобного в голове, он никогда бы не подумал так о других. Это как у детей, когда в комнату к ребенку кто-то зайдет и что-то возьмет, ребенок не подумает, что это украли. У него нет таких мыслей. Так что чувак, такой же слизняк ищущий правду на стороне.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:49

ruvex
Я не о персоне, а о его высказывании. Чем больше я работаю и общаюсь с разными людьми, тем больше прихожу к таким же выводам. Природная лень, политическая и экономическая безграмотность, социальная безответственность помноженная на коррупцию и безнаказанность даёт свои плоды, которые мы вкушаем не первое десятилетие
dusenko4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:04

  dusenko4 написав:ruvex
Я не о персоне, а о его высказывании. Чем больше я работаю и общаюсь с разными людьми, тем больше прихожу к таким же выводам. Природная лень, политическая и экономическая безграмотность, социальная безответственность помноженная на коррупцию и безнаказанность даёт свои плоды, которые мы вкушаем не первое десятилетие

Это целое, оно не отделимо - сущность и оболочка.
Вы не поняли, то о чем я написал. Его изречение - это его же пороки, только он изобличает кого-то, а не себя, так ведь легче и весомее. Он Д'артаньян.
Приведу пример.
Выбирая в магазине масло, искал дату производства. Подошла продавец по отделу и c налета глаголит, на упаковке стоит код и его нельзя вынести. Я даже сперва не понял о чем она. А в ней уже заложена патология воровства, у нее даже нет отдаленной мысли, что можно смотреть дату или состав. Она всех считает ворами - потому что в своей голове она сама потенциальная воровка.
Все дурное что человек видит в ком-то, полностью присутствует в нем самом.
И да, Вы, правы мы живем уже в живом нарыве, каждый день. Впитывая все это в себя.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15

Re:

  ruvex написав:А в ней уже заложена патология воровства, у нее даже нет отдаленной мысли, что можно смотреть дату или состав.

А чего ожидать, если мы продукт общества, для которого три рубля гаишнику и коробка конфет терапевту было нормой? (с)Беня
Его изречение - это его же пороки, только он изобличает кого-то, а не себя, так ведь легче и весомее

Так можно сказать про 90% граждан Украины. Увы. Типа как мужики в пивнухе горланят про казнокрадов и корупционеров, при этом пиво они пьют за зданый металл, который потянули с завода, на котором работают. Мелочь? А не в количестве дело. Могли бы они потянуть металл составами, они непременно бы это сделали.
  ruvex написав:И да, Вы, правы мы живем уже в живом нарыве, каждый день. Впитывая все это в себя.

Как говорят врачи, пациента тяжело вылечить, если он не осознаёт что болен. Чиновник заговорил о пороках? Пускай! Пациент говорит, что он болен! Уж лучше так, чем по тихой воде.
dusenko4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:25

Re:

У большинства населения вполне справедливые "вопросы" к рыночности тарифов, о которых говорит этот персонаж, это вызывает ответные "действия", но это конечно путь в никуда - чужим воровством оправдывать свое. Так мы далеко не уедем. С другой стороны сейчас в супермаркетах повышенные нормы безопастности , которые раньше не замечал. Думаю они это делают не от хорошей жизни. Видать народ в таком беспределе и анархии действительно совсем оскотинивается, в подтверждение первого тезиса.
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