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"Люблять шару": голова "Укренерго" вказав українцям на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59
SMOKE написав:
Швейцарцы, к примеру, отказались от безусловного дохода. Грубо деньги,на шару, ежемесячно. Нам до такой ментальности рости и рости.
Отказались потому как большинство налогоплательщики. Что бы кому то что то дать, нужно у кого то это взять. У кого? У того же налогоплательщика. Так вот они отказались не от безусловного дохода, а от того что б у них на него отбирали деньги.
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otg
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:16
otg написав: SMOKE написав:
Швейцарцы, к примеру, отказались от безусловного дохода. Грубо деньги,на шару, ежемесячно. Нам до такой ментальности рости и рости.
Отказались потому как большинство налогоплательщики. Что бы кому то что то дать, нужно у кого то это взять. У кого? У того же налогоплательщика. Так вот они отказались не от безусловного дохода, а от того что б у них на него отбирали деньги.
Так это и называется финансовая грамотность и сознательность, социальная ответственность и т.д. Эти понятия- пустой звук для большой части нашего населения.К примеру, у нас бегут за субсидией те, кому она вообще не нужна. И никто из этих маргиналов так далеко не думает, что это налоги, нагрузка на бюджет страны и прочее. Я уже молчу про отношение к уплате налогов.
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