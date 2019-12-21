Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду

Додано: Чет 26 гру, 2019 19:01

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - заявил Коваль.



Думаю, миллион-другой украинцев, которые или постоянно, или периодически покупали одежду в секонде аплодировали этому долбню стоя.



Соросята живут в другой реальности.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.