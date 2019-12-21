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Мінсоцполітики хоче заборонити
ввезення секонд-хенду

Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:52

Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:52

Так ужесточите контроль на таможнях,не берите мзду.А секонд сам по себе отпадет,когда улучшится материальное положение ПРОСТЫХ людей.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:01

Re: Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - заявил Коваль.

Думаю, миллион-другой украинцев, которые или постоянно, или периодически покупали одежду в секонде аплодировали этому долбню стоя.

Соросята живут в другой реальности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:57

Не они уже могут себе позволить съездить в Италию, или Францию - за нижним бельём.
- У них уже всё хорошо.
Kudrjavuy
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