Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:52
Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:52
Так ужесточите контроль на таможнях,не берите мзду.А секонд сам по себе отпадет,когда улучшится материальное положение ПРОСТЫХ людей.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:01
Re: Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду
"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - заявил Коваль.
Думаю, миллион-другой украинцев, которые или постоянно, или периодически покупали одежду в секонде аплодировали этому долбню стоя.
Соросята живут в другой реальности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:57
Не они уже могут себе позволить съездить в Италию, или Францию - за нижним бельём.
- У них уже всё хорошо.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:10
На святое позарился Коваль. Половину населения секонд-хенд спасает.
Конец Ковалю.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:24
Re: Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду
У одного ели много, у второго скоро в мешки одеваться будут.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:17
Читайте внимательно -
Т.е. комерсанты везут секонд на продажу, а на таможне его показывают по документам как гуманитарку - без налогов. Понятное дело, что за такое нужно давать по рукам (а можно и по мордам!)
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