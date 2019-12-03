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День фінансів, 26 грудня:
найважливіше в кредитці,...

День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:19

День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці,...

Пропонуємо до обговорення:
Що зміниться в оплаті комунальних послуг, і як планують змінити розмір виплати збитків за автоцивілкою.

Дивися повний текст День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці, перший держбанк на продаж, плюси і мінуси зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:19

Укрепление курса гривны особенно заметно сегодня в течении дня, в обед продавали в обменниках по 23,15 вечером уже продают по 24,00. Динамика укрепления просто бешеная..
alexlav2017
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