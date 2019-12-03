Що зміниться в оплаті комунальних послуг, і як планують змінити розмір виплати збитків за автоцивілкою.
Дивися повний текст День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці, перший держбанк на продаж, плюси і мінуси зміцнення гривні.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:19
День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці,...
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Дивися повний текст День фінансів, 26 грудня: найважливіше в кредитці, перший держбанк на продаж, плюси і мінуси зміцнення гривні.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:19
Укрепление курса гривны особенно заметно сегодня в течении дня, в обед продавали в обменниках по 23,15 вечером уже продают по 24,00. Динамика укрепления просто бешеная..
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