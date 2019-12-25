У Prozorro проводять різноманітні тендери від стратегічно важливих, як роботи на четвертому енергоблоку ЧАЕС.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:56
Prozorro для забудовників : які вигоди?
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Дивися повний текст Prozorro для забудовників : які вигоди?.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:56
Prozorro для забудовників : які вигоди?
- 3% на ровном месте, от размера выставленного лота.
Не жизнь - будущее!
- Только для кого? И за чей счёт?
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