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Prozorro для забудовників
: які вигоди?

Prozorro для забудовників : які вигоди?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:56

Prozorro для забудовників : які вигоди?

Пропонуємо до обговорення:
У Prozorro проводять різноманітні тендери від стратегічно важливих, як роботи на четвертому енергоблоку ЧАЕС.

Дивися повний текст Prozorro для забудовників : які вигоди?.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:56

Prozorro для забудовників : які вигоди?
- 3% на ровном месте, от размера выставленного лота.
Не жизнь - будущее!
- Только для кого? И за чей счёт?
Kudrjavuy
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