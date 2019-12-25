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Міжбанк: "агресивний" день перед святами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Як ми і обіцяли в своєму ранковому прогнозі по 26 грудня - активність на валютному ринку істотно зросла і нудьгувати сьогодні ні клієнтам, ні банкам, ні самому Нацбанку - не довелося. Більш того, міжбанк був дуже нервовим і якщо можна так сказати - агресивним.
Дивися повний текст Міжбанк: \"агресивний\" день перед святами
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Додано: Чет 26 гру, 2019 20:26
НБУ стадо баранов, только расшатывают экономику, в обменках уже долл. продают по 24,40
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