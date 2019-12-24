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Гончарук пояснив, чому
заощадження людей у валюті не...

Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:43

Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в ефірі одного з каналів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не дуже добре впливають на економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:43

в бюджете дыра уже 60-70 млрд и отрицательное сальдо торговли-курс 23 из оперы-вы нам доллар продайте а мы гривну напечатаем-чем всё закончится развязка в след году
gering
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:04

Интересно в какой валюте держит сбережения сам Гончарук???!!!
acidw1
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Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:42

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