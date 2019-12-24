Про це заявив в ефірі одного з каналів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не дуже добре впливають на економіку.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 21:43
Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не дуже добре впливають на економіку.
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:43
в бюджете дыра уже 60-70 млрд и отрицательное сальдо торговли-курс 23 из оперы-вы нам доллар продайте а мы гривну напечатаем-чем всё закончится развязка в след году
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:20
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:54
в гривне держать денег больше чем на три месяца расходов просто опасно в стране с непредсказуемой экономикой и где в правительстве есть люди признающиеся, что они де-би-лы...
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