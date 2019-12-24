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Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50
Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте – это
это значит, что население не доверяет нацвалюте...
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Конрад Карлович
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