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Гончарук пояснив, чому
заощадження людей у валюті не...

Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50

Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте – это

это значит, что население не доверяет нацвалюте...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:09

воно ще дурніше, ніж я думав.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:10

Re: Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...

Все правильно , постоянная скупка валюты населением - атавизм из 90х. Ни одна валюта мира не будет стабильной если население будет постоянно вкладываться в инвалюты. Понятно конечно что это палка о двух концах. Но явно не с того конца уже пробовали. Поэтому так "воспитывают" доллародержателей последнее время начиная от гривнеукрепляжа до депо ставок в банках, мизерных в валюте. Сидеть в валюте становится не выгодным.
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