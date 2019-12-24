Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте – это
это значит, что население не доверяет нацвалюте...
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50
это значит, что население не доверяет нацвалюте...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:10
Re: Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
Все правильно , постоянная скупка валюты населением - атавизм из 90х. Ни одна валюта мира не будет стабильной если население будет постоянно вкладываться в инвалюты. Понятно конечно что это палка о двух концах. Но явно не с того конца уже пробовали. Поэтому так "воспитывают" доллародержателей последнее время начиная от гривнеукрепляжа до депо ставок в банках, мизерных в валюте. Сидеть в валюте становится не выгодным.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:32
Навіть під 2 % в валюті жити спокійніше, ніж на гойдальці гривні з Гончаруком.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:22
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:52
Люди берут (за свою гривну) столько долларов - сколько им надо. Сделайте гривну более нужной - будут хомячить гривну.
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