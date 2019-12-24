Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...

Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:13

Jango-sk написав: яке ж воно шкодливе і некомпетентне - як можна було дозволити такому лиху попасти до Уряду ??!

В нормальних умовах, без спекуляцій НБУ і мінфіну з ОВДЗ на СОТНІ мільярдів гривень - гривня рухне як гнилий сарай.



Воно ж ще якось ляпнуло з екрана ТВ про якийсь гіперлуп-прожект : з'єднати Віслу і Дніпро каналом за 12 млрд.доларів.



Такі кадри - найвлучніша характеристика дилетанта зєлєнского. яке ж воно шкодливе і некомпетентне - як можна було дозволити такому лиху попасти до Уряду ??!В нормальних умовах, без спекуляцій НБУ і мінфіну з ОВДЗ на СОТНІ мільярдів гривень - гривня рухне як гнилий сарай.Воно ж ще якось ляпнуло з екрана ТВ про якийсь гіперлуп-прожект : з'єднати Віслу і Дніпро каналом за 12 млрд.доларів.Такі кадри - найвлучніша характеристика дилетанта зєлєнского.

А как-же!При праХфвесиАнале порохе и экономика росла и гривна была стабильна и никуда не валилась с 8 до 35 и откате до 27. При порохе мы все доверяли гривне.Но вдруг не сработала схемка на выборах и ...какой ужоссс - Украина набрала ГРИВНЕВЫХ долгов!!! По януковичско-порохо-региАнальной методичке-то баксы надо брать в долг, а тут какой-то "дилетант" набрал долгов в той валюте, которую может напечатать столько, сколько надо.Для особо недалеких напомню сцену из "Свадьбы в Малиновке" - "Бери, я себе еще нарисую".Еще одно "напоминание": экономика Украины падает всю историю Независимости, национальная валюта - аналогично, население с 52 млн сократилось до 32-25 млн (никто не знает сколько осталось, бо очко играет сделать перепись ОСТАВШЕГОСЯ населения и особенно средний его возраст). Но виноват-то Вофка Зеленский. Он-же - дилетант. Вот до него были прахвесиАналы и они-то уж ни в чем не виноваты.И что уж совсем ни в какие ворота не лезет - этот дилетант намного эффективней прахвесианалов.Куда мир катится?