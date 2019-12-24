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Гончарук пояснив, чому
заощадження людей у валюті не...

Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50

Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте – это

это значит, что население не доверяет нацвалюте...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:09

воно ще дурніше, ніж я думав.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:10

Re: Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...

Все правильно , постоянная скупка валюты населением - атавизм из 90х. Ни одна валюта мира не будет стабильной если население будет постоянно вкладываться в инвалюты. Понятно конечно что это палка о двух концах. Но явно не с того конца уже пробовали. Поэтому так "воспитывают" доллародержателей последнее время начиная от гривнеукрепляжа до депо ставок в банках, мизерных в валюте. Сидеть в валюте становится не выгодным.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:32

Навіть під 2 % в валюті жити спокійніше, ніж на гойдальці гривні з Гончаруком.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:22

  Surfer написав:Все правильно , постоянная скупка валюты населением - атавизм из 90х.

Ну да, ну да. Это если трёхразовый девал 2015го тоже к 90м отнести. Значит сейчас всё ещё 90е.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:52

Люди берут (за свою гривну) столько долларов - сколько им надо. Сделайте гривну более нужной - будут хомячить гривну.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:27

  Jango-sk написав:...Воно ж ще якось ляпнуло з екрана ТВ про якийсь гіперлуп-прожект : з'єднати Віслу і Дніпро каналом за 12 млрд.доларів...

Це не прожект. Це досить реальний проект, на який оті 12 лярдів баксів виділяє ЄС. Ось тільки для реалізації потрібно Прип'ять та Київське море поглиблювати - а значить розкопувати шари мулу, які ще з 1986 року там накопичились, зі всіма "подаруночками" у вигляді ізотопів. Називається все це "міжнародний проект водного шляху Е-40".
sergo01101
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:27

Ключевая фраза "нужно с этим бороться" насторожила и подстегнула перепрятать свои баксы поглубже.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:13

  Jango-sk написав:яке ж воно шкодливе і некомпетентне - як можна було дозволити такому лиху попасти до Уряду ??!
В нормальних умовах, без спекуляцій НБУ і мінфіну з ОВДЗ на СОТНІ мільярдів гривень - гривня рухне як гнилий сарай.

Воно ж ще якось ляпнуло з екрана ТВ про якийсь гіперлуп-прожект : з'єднати Віслу і Дніпро каналом за 12 млрд.доларів.

Такі кадри - найвлучніша характеристика дилетанта зєлєнского.


А как-же!
При праХфвесиАнале порохе и экономика росла и гривна была стабильна и никуда не валилась с 8 до 35 и откате до 27. При порохе мы все доверяли гривне.
Но вдруг не сработала схемка на выборах и ...какой ужоссс - Украина набрала ГРИВНЕВЫХ долгов!!! По януковичско-порохо-региАнальной методичке-то баксы надо брать в долг, а тут какой-то "дилетант" набрал долгов в той валюте, которую может напечатать столько, сколько надо.
Для особо недалеких напомню сцену из "Свадьбы в Малиновке" - "Бери, я себе еще нарисую".
Еще одно "напоминание": экономика Украины падает всю историю Независимости, национальная валюта - аналогично, население с 52 млн сократилось до 32-25 млн (никто не знает сколько осталось, бо очко играет сделать перепись ОСТАВШЕГОСЯ населения и особенно средний его возраст). Но виноват-то Вофка Зеленский. Он-же - дилетант. Вот до него были прахвесиАналы и они-то уж ни в чем не виноваты.
И что уж совсем ни в какие ворота не лезет - этот дилетант намного эффективней прахвесианалов.
Куда мир катится?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:27

  vladus17 написав:Девальвация нац валюты и обесценивание сбережений в 1991, 1998, 2008, 2014 и 2015 годах научили людий мыслить несколько иначе чем пан Гончарук ;)


Он правильно говорит с точки зрения своей должности, но в нашей стране когда государство н@йопывало людей всю историю своего существования, люди привыкли доверять валюте другого государства, которое пока своих людей так не н@йопівало.
Немного поправлю Вас.
Обесценивание сбережений было не в 1991, ... и так далее, а оно было непрерывным, а в 1991-1996 оно было самым стремительным. Просто все не только единоразово помножили на нуль, но и все эти годы шла гиперинфляция, когда заработанные условные 10 долларов к моменту выплаты зарплаты (она задерживалась на хрен знает сколько - у кого полгода у кого намного больше) превращались в ничто.
Период длительной стабильности начала 00-х сменился обваломс 5,05 до 8, а потом уже все помнят.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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