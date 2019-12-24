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Гончарук пояснив, чому
заощадження людей у валюті не...

Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:29

  Марта написав:предложите Алигархам перевести $ из иностранных банков Украинские, и конвертировать в гривну :)


А Вы уверены, что они так не сделали?
Перераспродажа оставшейся земли на кону - надо быть готовыми.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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