Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не...

А Вы уверены, что они так не сделали?
Перераспродажа оставшейся земли на кону - надо быть готовыми.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:29
А Вы уверены, что они так не сделали?
Перераспродажа оставшейся земли на кону - надо быть готовыми.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:17
Об этом нужно поинтересоваться у его мамы))))
Традиции соросят, однако.
РОШЕН
ФУФЛО
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