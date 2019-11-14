Так вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57
Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
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Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:07
Это как??
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13
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