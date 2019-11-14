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Українська економіка перебуває
в ситуації "продуктивного...

Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57

Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57

Сказочный.......
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:07

прискорення зростання зарплат українців вплинуло на здешевлення інвестиційних товарів


Это как??
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:13

  PasserBy написав:
прискорення зростання зарплат українців вплинуло на здешевлення інвестиційних товарів


Это как??

они там все на наркоте вот как ето називается
sopkotomhu
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