Так вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57
Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:07
Это как??
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:48
Re: Українська економіка перебуває в ситуації
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:01
"Продуктивное паразитирование" на советском наследии.
Даже удивительно, что до сих пор есть что "декомунизировать".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23
constructive bullshit від Ніколайчука
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 27 гру, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24
Re: Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного
Смысл тут не важен, главное много красивых и умных слов поместилось в одном предложении.
Такие они мастера слайдов, презентаций. Кстати основное правило удачной презентации - это эффектный слайд в конце, где в правом углу нарисована стрелочка, указывающая вверх как минимум под углом 40 градусов.
Говорят неискушенный Зеленский после презентации Гончарука сразу решил сделать его премьером, а все из за суперэффектного последнего слайда, рассказывающего про будущий рост ВВП в 40 процентов и жирной стрелкой вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:32
Кто хочет работать, но ему чего то не хватало по причине завышеной стоимости доступа к технологиям, оборудованию,....- пожалуйста ни в чём себе не отказывайте.
Вопрос конечно в том, что осталось в Украине?
Вернее кто имеет возможность честно работать, ведь всё разграблено и уничтожено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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