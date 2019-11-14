Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:01

"Продуктивное паразитирование" на советском наследии.

Даже удивительно, что до сих пор есть что "декомунизировать".

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин