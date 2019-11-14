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Українська економіка перебуває
в ситуації "продуктивного...

Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57

Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:07

прискорення зростання зарплат українців вплинуло на здешевлення інвестиційних товарів


Это как??
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:48

Re: Українська економіка перебуває в ситуації

Вместо 1000 слов :!:


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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:57

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:01

"Продуктивное паразитирование" на советском наследии.
Даже удивительно, что до сих пор есть что "декомунизировать".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23

“Такі тенденції ще більше підтверджують мою суб’єктивну думку, що ми зараз перебуваємо в ситуації constructive disruption”, – зазначив Ніколайчук.

constructive bullshit від Ніколайчука
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 27 гру, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24

Re: Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного

PasserBy написав:
прискорення зростання зарплат українців вплинуло на здешевлення інвестиційних товарів


Это как??


Смысл тут не важен, главное много красивых и умных слов поместилось в одном предложении.
Такие они мастера слайдов, презентаций. Кстати основное правило удачной презентации - это эффектный слайд в конце, где в правом углу нарисована стрелочка, указывающая вверх как минимум под углом 40 градусов.
Говорят неискушенный Зеленский после презентации Гончарука сразу решил сделать его премьером, а все из за суперэффектного последнего слайда, рассказывающего про будущий рост ВВП в 40 процентов и жирной стрелкой вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:21

Созидательное разрушение - это вам не разрушительное созидание!!!
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