Так вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:57
Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка перебуває в ситуації \"продуктивного руйнування\" - заступник голови Мінекономіки.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:07
Это как??
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:48
Re: Українська економіка перебуває в ситуації
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:01
"Продуктивное паразитирование" на советском наследии.
Даже удивительно, что до сих пор есть что "декомунизировать".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:23
constructive bullshit від Ніколайчука
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 27 гру, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24
Re: Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного
Смысл тут не важен, главное много красивых и умных слов поместилось в одном предложении.
Такие они мастера слайдов, презентаций. Кстати основное правило удачной презентации - это эффектный слайд в конце, где в правом углу нарисована стрелочка, указывающая вверх как минимум под углом 40 градусов.
Говорят неискушенный Зеленский после презентации Гончарука сразу решил сделать его премьером, а все из за суперэффектного последнего слайда, рассказывающего про будущий рост ВВП в 40 процентов и жирной стрелкой вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:29
ага..правоохранительный бандитизм, законное нарушение... тогдаа и банк Сич, где мне не хотели возвращать депо, находится в процессе контролируемого банкротства
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:15
Re: Українська економіка перебуває в ситуації
Дак это же слова из французкого Интернационала:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем.
В. И. Ленин писал об «Интернационале»: «Эта песня переведена на все европейские, и не только европейские языки… В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины, он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву „Интернационала“
смайлик поставлю, а то так можно и по морде получить...
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