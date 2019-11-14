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Українська економіка перебуває в ситуації "продуктивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:38
чергове зетріпло.
олігархи рулять, бєня нагліє, монополії нікуди не ділось, а воно бачить продуктивні моменти.
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igorbuda52
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