чергове зетріпло.
олігархи рулять, бєня нагліє, монополії нікуди не ділось, а воно бачить продуктивні моменти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:38
чергове зетріпло.
олігархи рулять, бєня нагліє, монополії нікуди не ділось, а воно бачить продуктивні моменти.
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:26
Балаболство конечно, нашел два незнакомых слова и обозвал экономику. Хотя если честно пока особых тревог по экономике я не вижу. Нет прорыва, и ничего страшного пока нет.
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