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Маск розповів про габарити
пікапа Tesla Cybertruck

Маск розповів про габарити пікапа Tesla Cybertruck
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:49

Маск розповів про габарити пікапа Tesla Cybertruck

Пропонуємо до обговорення:
Електричний пікап Tesla Cybertruck зібрав понад чверть мільйона заявок на попередні замовлення. Серед замовників - не лише звичайні люди, але і поліція Дубая і мерія мексиканського міста Сьюдад-Вальєс. Найцікавіше, що ніхто з них донині не знав точних розмірів автомобіля.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:49

Виглядає як сміттєвий бак на колесах..
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