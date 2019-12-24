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Маск розповів про габарити пікапа Tesla Cybertruck
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:49
Пропонуємо до обговорення:
Електричний пікап Tesla Cybertruck зібрав понад чверть мільйона заявок на попередні замовлення. Серед замовників - не лише звичайні люди, але і поліція Дубая і мерія мексиканського міста Сьюдад-Вальєс. Найцікавіше, що ніхто з них донині не знав точних розмірів автомобіля.
Дивися повний текст Маск розповів про габарити пікапа Tesla Cybertruck
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:49
Виглядає як сміттєвий бак на колесах..
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