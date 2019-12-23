Заробітна платня у прокурорів Генпрокуратури після проходження атестації і відповідних постанов Кабінету міністрів буде суттєво підвищена.
Дивися повний текст Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75% — Рябошапка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:27
Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75% — Рябошапка.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:27
Так они и так долларовые миллионеры, зачем им еще больше повышать зарплату?
|