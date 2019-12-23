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Зарплати прокурорів оновленої
ГПУ зростуть від 50 до 75%...

Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:27

Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75%...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна платня у прокурорів Генпрокуратури після проходження атестації і відповідних постанов Кабінету міністрів буде суттєво підвищена.

Дивися повний текст Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75% — Рябошапка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:27

Так они и так долларовые миллионеры, зачем им еще больше повышать зарплату?
BIGor
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