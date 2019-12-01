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В уряді планують зменшити рівень
безробіття на чверть до...

В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:57

В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі він складає 8,5%.

Дивися повний текст В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до 2022 року.
R2
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Купите безработным билет до Варшавы.
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