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В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Наразі він складає 8,5%.
Дивися повний текст В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до 2022 року
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:57
Купите безработным билет до Варшавы.
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mikola963
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