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Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Зарплата народних депутатів ВРУ має становити від 70 до 100 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю журналу "НВ" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Дивися повний текст Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100 тисяч гривень
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R2
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:56
Не серозный Арахамия, мелочный. Давай сразу 1 млн. грн.
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:28
Может и должна, вот вопрос, а стоят ли наши нардепы таких денег или у нас как в том фильме "Кто не работает — тот ест! Учись, студент!"
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Igorten
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:29
Так в чем вопрос, кто же против?!
В 2 раза сокращаем и поднимаем ЗП.
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Rainbow
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