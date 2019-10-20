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Арахамія: зарплата нардепів
має становити від 70 до 100...

Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:56

Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата народних депутатів ВРУ має становити від 70 до 100 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю журналу "НВ" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Дивися повний текст Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100 тисяч гривень.
R2
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Не серозный Арахамия, мелочный. Давай сразу 1 млн. грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:28

Может и должна, вот вопрос, а стоят ли наши нардепы таких денег или у нас как в том фильме "Кто не работает — тот ест! Учись, студент!" ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:29

Так в чем вопрос, кто же против?!
В 2 раза сокращаем и поднимаем ЗП.
Rainbow
 
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