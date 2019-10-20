Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Ні - така пропозиція цілком логічна - 15-20 мінімальних зарплат - як для наших умов адекватно . Але при цьому має працювати презумпція винності - відносно витрат . Ну не можуть вони перевищувати заробітки . І так для всіх топів державних повинно бути ...
Зарплата депутатов,как и остальных паразитирующих за счет денег налогоплательщиков должна быть жёстко привязана к размеру зарплат тех,кто наполняет бюджет и общему благосостоянию в государстве.Покажи результаты работы-получай больше.На сегодняшний день таковых результатов нет.Повышать за смс переписки на интимные темы?