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Арахамія: зарплата нардепів
має становити від 70 до 100...

Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:44

Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.

jeugen написав:Я не проти зарплат депутатів навіть рівня 1 000 000грн, але якщо це не буде перевищувати мінімальну пенсію в 10 разів. А відповідно і мінімальну з/п в 7.
А чого саме в 10 разів і чого саме мінімальну і чого пенсію? Чому не середню ЗП? Чому не в 5 чи 20 разів? Довідник стеля чи як?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:55

Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.

Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.
Кроме того надо здраво понимать, что в депутаты идут не для того, чтобы заработать на официальной зарплате, а скорее чтобы сделать себе имя, получить неоценимые связи и опыт в свой резюме и тд.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09

На сегодняшний день зарплата около 2 тыс.дол.США вполне адекватная, 100 т. очень многовато. Ограничить зарплату всем чиновникам, руководству гос.предприятий до 50 тыс.грн., деньги в економику и на оплату долгов, хватит кредитов
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24

Цілком погоджусь, ЗП потрібно підняти до 80-100 тис.!
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25

Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.

  Faceless написав:А чого саме в 10 разів і чого саме мінімальну і чого пенсію? Чому не середню ЗП? Чому не в 5 чи 20 разів? Довідник стеля чи як?

Саме так, довідник стеля. А тепер, що до прив*язки: то прив*язувати потрібно саме до пенсії і мінімалки, а не до середньої. Оскільки середню можна корегувати рівнем максимальної, адже робота депутатів заключається не тільки в покращенні добробуту можновладців - а в покращенні добробуту кожного, від новонародженого до пенсіонера.
Тепер, що до поєднання мінімалки з пенсією - нікому не секрет, що встановлений рівень мінімалки обходять навіть державні підприємства, шляхом переведення співробітників на не повний робочий день.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:27

Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.

  freeze написав:Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.


Есть еще вариант - зарплата депутата 100 000 долларов. Делить на место страны в рейтинге по уровню жизни . Сейчас это 98. Итого 1020 долларов....
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:57

  freeze написав:Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.


Тут проблема, как в анекдоте с евреями и водкой в общем чане (все принесли водку и вылили её в общий чан, старший попробовал на вкус, в чане чистейшая вода). Нет смысла сильно выпрыгивать каждому лично, пока твой результат размазывается на общем фоне нескольких сотен других людей.

Лучше, если KPI основан на личных заслугах.

Например, за участие в создании принятых и внедрённых законов
sanyok
 
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