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Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:38
А не до хрена ли для этих убогих, которые голосуют по законам, не читая их совсем?
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