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Арахамія: зарплата нардепів
має становити від 70 до 100...

Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:38

А не до хрена ли для этих убогих, которые голосуют по законам, не читая их совсем?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:29

  freeze написав:Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.
Кроме того надо здраво понимать, что в депутаты идут не для того, чтобы заработать на официальной зарплате, а скорее чтобы сделать себе имя, получить неоценимые связи и опыт в свой резюме и тд.

Чем разумно ? Представим страну, населенную "папуасами", которые с трудом умают читать и все что они в жизни делают это сорвал банан , посрал под куст и поспал. Есть небольшой процент умных людей, которые допустим, занимаются экспортом этих бананов или добычей полезных ископаемых. Какая будет средняя зп в этой стране - очевидно что чуть выше чем у типичных папуасов. Пойдет ли образованный человек на зарплату "папуаса" - очевидно нет. В результате придет либо папуас . либо вор.
В точности это же мы видим и у нас в стране.
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