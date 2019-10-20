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Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:38
А не до хрена ли для этих убогих, которые голосуют по законам, не читая их совсем?
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alt402
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:29
freeze написав:
Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.
Кроме того надо здраво понимать, что в депутаты идут не для того, чтобы заработать на официальной зарплате, а скорее чтобы сделать себе имя, получить неоценимые связи и опыт в свой резюме и тд.
Чем разумно ? Представим страну, населенную "папуасами", которые с трудом умают читать и все что они в жизни делают это сорвал банан , посрал под куст и поспал. Есть небольшой процент умных людей, которые допустим, занимаются экспортом этих бананов или добычей полезных ископаемых. Какая будет средняя зп в этой стране - очевидно что чуть выше чем у типичных папуасов. Пойдет ли образованный человек на зарплату "папуаса" - очевидно нет. В результате придет либо папуас . либо вор.
В точности это же мы видим и у нас в стране.
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ssnet
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:08
ssnet написав: freeze написав:
Было бы разумно привязать зарплаты депутатов к средней зарплате по стране. Поднялась средняя зарплата и приподнялась зарплата у депутатов, достаточно справедливо.
Кроме того надо здраво понимать, что в депутаты идут не для того, чтобы заработать на официальной зарплате, а скорее чтобы сделать себе имя, получить неоценимые связи и опыт в свой резюме и тд.
Чем разумно ? Представим страну, населенную "папуасами", которые с трудом умают читать и все что они в жизни делают это сорвал банан , посрал под куст и поспал. Есть небольшой процент умных людей, которые допустим, занимаются экспортом этих бананов или добычей полезных ископаемых. Какая будет средняя зп в этой стране - очевидно что чуть выше чем у типичных папуасов. Пойдет ли образованный человек на зарплату "папуаса" - очевидно нет.
Зачем стране папуасов какие то хитрожопые, которые организовали вывоз бананов, принадлежащих общине, для своего личного обогащения ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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